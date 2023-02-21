Костюк програла Бенчич у другому колі турніру у Дубаї

Матч тривав 3 години 26 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні українська тенісистка Марта Костюк (№55 WTA) поступилася Белінді Бенчич (№9 WTA) зі Швейцарії у другому колі турніру WTA 1000 у Дубаї.

Українка програла у трьох сетах - 7(9):6(7), 6(5):7, 4:6. Матч тривав 3 години 26 хвилин.

Костюк виконала 5 подач навиліт, припустилася 9 подвійних помилок.

У наступному раунді Бенчич гратиме проти Кароліни Мухової (№112 WTA) або Сорани Кірсті (№70 WTA).

Нагадаємо, що у першому колі турніру Костюк обіграла Іпек Оз з Туреччини.

Dubai Duty Free Tennis Championships

WTA 1000

Дубай, ОАЕ

Хард

Призовий фонд 2,788,468 доларів

Друге коло

21 лютого

Белінда Бенчич (Швейцарія) - Марта Костюк (Україна) 6:7(9), 7 (5):6, 6:4