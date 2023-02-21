Костюк програла Бенчич у другому колі турніру у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні українська тенісистка Марта Костюк (№55 WTA) поступилася Белінді Бенчич (№9 WTA) зі Швейцарії у другому колі турніру WTA 1000 у Дубаї.
Українка програла у трьох сетах - 7(9):6(7), 6(5):7, 4:6. Матч тривав 3 години 26 хвилин.
Костюк виконала 5 подач навиліт, припустилася 9 подвійних помилок.
У наступному раунді Бенчич гратиме проти Кароліни Мухової (№112 WTA) або Сорани Кірсті (№70 WTA).
Нагадаємо, що у першому колі турніру Костюк обіграла Іпек Оз з Туреччини.
Dubai Duty Free Tennis Championships
WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Хард
Призовий фонд 2,788,468 доларів
Друге коло
21 лютого
Белінда Бенчич (Швейцарія) - Марта Костюк (Україна) 6:7(9), 7 (5):6, 6:4