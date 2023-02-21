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Марченко поступився на старті турніру у США

Сьогодні 10:37 193 0
Український тенісист не зміг виграти стартовий матч на турнірі ATP Challenger Tour
Марченко поступився на старті турніру у США
Фото - gettyimages
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко не зміг подолати стартовий бар'єр турніру ATP Challenger Tour в американському місті Ром.

Ілля (№375 АТР) поступився екс-40-й "ракетці" світу Раяну Гаррісону зі США. Матч тривав 2 години 4 хвилини.

Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд

Марченко та Гаррісон зіграли мід собою вдруге. 2016 року українець у трьох сетах переміг американця на турнірі АТР в Акапулько.

Coosa Valley Open - ATP Challenger Tour 75
Ром, США
Хард
Призовий фонд - $80,000
Перше коло, 21 лютого

Раян Гаррісон - Ілля Марченко 6:3, 3:6, 6:3

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