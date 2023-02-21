Марченко поступився на старті турніру у США

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко не зміг подолати стартовий бар'єр турніру ATP Challenger Tour в американському місті Ром.
Ілля (№375 АТР) поступився екс-40-й "ракетці" світу Раяну Гаррісону зі США. Матч тривав 2 години 4 хвилини.
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Марченко та Гаррісон зіграли мід собою вдруге. 2016 року українець у трьох сетах переміг американця на турнірі АТР в Акапулько.
Coosa Valley Open - ATP Challenger Tour 75
Ром, США
Хард
Призовий фонд - $80,000
Перше коло, 21 лютого
Раян Гаррісон - Ілля Марченко 6:3, 3:6, 6:3