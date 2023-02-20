Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли свої позиції в рейтингу - вони посідають відповідно 33-тє та 55-тє місця, передає Укрінформ.

Катерина Байндл залишається третьою "ракеткою" країни, піднявшись на піднялася на 84-й рядок (+3 позиції). Леся Цуренко повернулася до першої сотні - 100-те місце (+1).

Даяна Ястремська втратила 23 позиції (122-й рядок).

Рейтинг WTA

(оновлено 20 лютого 2023 року)



