Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли свої позиції в рейтингу - вони посідають відповідно 33-тє та 55-тє місця, передає Укрінформ.
Катерина Байндл залишається третьою "ракеткою" країни, піднявшись на піднялася на 84-й рядок (+3 позиції). Леся Цуренко повернулася до першої сотні - 100-те місце (+1).
Даяна Ястремська втратила 23 позиції (122-й рядок).
Рейтинг WTA
(оновлено 20 лютого 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10900
|2 (2)
|Арина Соболенко
|6100
|3 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|5250
|4 (3)
|Он Жабер (Туніс)
|5111
|5 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4835
|6 (6)
|Корі Гауфф (США)
|4091
|7 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3800
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3425
|9 (9)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|3315
|10 (10)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|2860
|33 (33)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1347
|55 (57)
|Марта Костюк (Україна)
|990
|84 (87)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|748
|100 (101)
|Леся Цуренко (Україна)
|653
|122 (99)
|Даяна Ястремська (Україна)
|552
|159 (147)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
411
|280 (277)
|Катеріна Завацька (Україна)
|223
|283 (278)
|Катерина Володько (Україна)
|218
|510 (379)
|Еліна Світоліна (Україна)
|81