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Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100

Сьогодні 12:14 269455
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли свої позиції в рейтингу - вони посідають відповідно 33-тє та 55-тє місця, передає Укрінформ.

Катерина Байндл залишається третьою "ракеткою" країни, піднявшись на піднялася на 84-й рядок (+3 позиції). Леся Цуренко повернулася до першої сотні - 100-те місце (+1).

Даяна Ястремська втратила 23 позиції (122-й рядок). 

 Рейтинг WTA

(оновлено 20 лютого 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10900
2 (2) Арина Соболенко 6100
3 (4) Джессіка Пегула (США) 5250
4 (3) Он Жабер (Туніс) 5111
5 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4835
6 (6) Корі Гауфф (США) 4091
7 (7) Марія Саккарі (Греція) 3800
8 (8) Дар'я Касаткіна 3425
9 (9) Белінда Бенчич (Швейцарія) 3315
10 (10) Олена Рибакіна (Казахстан) 2860
33 (33) Ангеліна Калініна (Україна) 1347
55 (57) Марта Костюк (Україна) 990
84 (87) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 748
100 (101) Леся Цуренко (Україна) 653
122 (99) Даяна Ястремська (Україна) 552
159 (147) Дар'я Снігур (Україна)

411
280 (277) Катеріна Завацька (Україна) 223
283 (278) Катерина Володько (Україна) 218
510 (379) Еліна Світоліна (Україна) 81
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