Цей трофей став для Костюк другим цього сезону

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з грузинкою Оксаною Калашніковою виграли турнір WTA 125 у Ліможе, Франція.

У фінальному матчі вони обіграли британську пару Алісію Барнетт і Олівію Ніколлс.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Марта та Оксана жодного разу не подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 6 з 7 брейк-пойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125

Лімож (Франція)

Призовий фонд $115,000

Парний розряд

17 грудня, Фінал

Марта Костюк/Оксана Калашнікова (Україна/Грузія) - Алісія Барнетт/Олівія Ніколлс (Велика Британія) 7:5, 6:1

Цей трофей став для Костюк другим у сезоні. У вересні Марта разом із Терезою Мартинцовою виграла турнір у Порторожі.

Раніше Калініна виграла перший турнір WTA в кар'єрі.