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Костюк виграла парний турнір WTA 125 у Франції

Сьогодні 08:11 134 0
Цей трофей став для Костюк другим цього сезону
Костюк виграла парний турнір WTA 125 у Франції
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з грузинкою Оксаною Калашніковою виграли турнір WTA 125 у Ліможе, Франція.

У фінальному матчі вони обіграли британську пару Алісію Барнетт і Олівію Ніколлс.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Марта та Оксана жодного разу не подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 6 з 7 брейк-пойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож (Франція)
Призовий фонд $115,000
Парний розряд
17 грудня, Фінал

Марта Костюк/Оксана Калашнікова (Україна/Грузія) - Алісія Барнетт/Олівія Ніколлс (Велика Британія) 7:5, 6:1

Цей трофей став для Костюк другим у сезоні. У вересні Марта разом із Терезою Мартинцовою виграла турнір у Порторожі.

Раніше Калініна виграла перший турнір WTA в кар'єрі.

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