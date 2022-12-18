Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк у парі з грузинкою Оксаною Калашніковою виграли турнір WTA 125 у Ліможе, Франція.
У фінальному матчі вони обіграли британську пару Алісію Барнетт і Олівію Ніколлс.
Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1.
Марта та Оксана жодного разу не подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 6 з 7 брейк-пойнтів.
Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож (Франція)
Призовий фонд $115,000
Парний розряд
Парний розряд
17 грудня, Фінал
Марта Костюк/Оксана Калашнікова (Україна/Грузія) - Алісія Барнетт/Олівія Ніколлс (Велика Британія) 7:5, 6:1
Цей трофей став для Костюк другим у сезоні. У вересні Марта разом із Терезою Мартинцовою виграла турнір у Порторожі.
Раніше Калініна виграла перший турнір WTA в кар'єрі.