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Калініна виграла перший турнір WTA в кар'єрі

Вчора 22:55 216 1
Матч тривав 2 години 16 хвилин
Калініна виграла перший турнір WTA в кар'єрі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) виграла турнір WTA 125 у Ліможі, Франція.

У вирішальному матчі українка обіграла представницю Данії Клару Таусон (115 WTA).

Матч тривав 2 години 16 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:4.

Ангеліна 4 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 4 з 9 брейк-пойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож (Франція)
Призовий фонд $115,000
17 грудня, Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) - Клара Таусон (Данія) 6:3, 5:7, 6:4

Українка здобула перший титул WTA в кар’єрі. До цього вона один раз програла у фінальному матчі.

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