Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) виграла турнір WTA 125 у Ліможі, Франція.
У вирішальному матчі українка обіграла представницю Данії Клару Таусон (115 WTA).
Матч тривав 2 години 16 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:4.
Ангеліна 4 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 4 з 9 брейк-пойнтів.
Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож (Франція)
Призовий фонд $115,000
17 грудня, Фінал
Ангеліна Калініна (Україна) - Клара Таусон (Данія) 6:3, 5:7, 6:4
Українка здобула перший титул WTA в кар’єрі. До цього вона один раз програла у фінальному матчі.