Матч тривав 2 години 16 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) виграла турнір WTA 125 у Ліможі, Франція.

У вирішальному матчі українка обіграла представницю Данії Клару Таусон (115 WTA).

Матч тривав 2 години 16 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:4.

Ангеліна 4 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 4 з 9 брейк-пойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125

Лімож (Франція)

Призовий фонд $115,000

17 грудня, Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) - Клара Таусон (Данія) 6:3, 5:7, 6:4

Українка здобула перший титул WTA в кар’єрі. До цього вона один раз програла у фінальному матчі.