Костюк вийшла у парний півфінал турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі серії WTA 125 у французькому Ліможі.
Українка у дуеті з Оксаною Калашниковою з Грузії обіграли представників Франції Еліксан Лешемія та Марін Парто у першому колі турніру.
Матч тривав 1 годину 37 хвилин.
Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
1/4 фіналу, 11 грудня
Марта Костюк/Оксана Калашникова (Україна/Грузія, 1) - Еліксан Лешем'я/Марін Парто (Франція, WC) 6:3, 6:7(3), 10-4
Раніше Калініна та Костюк дізналися суперниць на турнірі у Франції.