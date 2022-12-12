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Костюк вийшла у парний півфінал турніру у Франції

Сьогодні 08:10 270 0
Українка побореться за вихід у фінал турніру
Костюк вийшла у парний півфінал турніру у Франції
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі серії WTA 125 у французькому Ліможі.

Українка у дуеті з Оксаною Калашниковою з Грузії обіграли представників Франції Еліксан Лешемія та Марін Парто у першому колі турніру.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин.

Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож, Франція
Хард (зал) 
Призовий фонд - $115,000
1/4 фіналу, 11 грудня

Марта Костюк/Оксана Калашникова (Україна/Грузія, 1) - Еліксан Лешем'я/Марін Парто (Франція, WC) 6:3, 6:7(3), 10-4

Раніше Калініна та Костюк дізналися суперниць на турнірі у Франції.

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