Костюк вийшла у парний півфінал турніру у Франції

Українка побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі серії WTA 125 у французькому Ліможі.

Українка у дуеті з Оксаною Калашниковою з Грузії обіграли представників Франції Еліксан Лешемія та Марін Парто у першому колі турніру.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин.

Open BLS de Limoges - WTA 125

Лімож, Франція

Хард (зал)

Призовий фонд - $115,000

1/4 фіналу, 11 грудня

Марта Костюк/Оксана Калашникова (Україна/Грузія, 1) - Еліксан Лешем'я/Марін Парто (Франція, WC) 6:3, 6:7(3), 10-4

Раніше Калініна та Костюк дізналися суперниць на турнірі у Франції.