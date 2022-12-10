Калініна та Костюк дізналися суперниць на турнірі у Франції

Стали відомі суперниці українок

Джерело - Чемпіон.

На турнірі WTA 125 у Ліможі завершився кваліфікаційний раунд, за результатами якого визначилася перша суперниця українки Марти Костюк (71).

У стартовому матчі одиночного розряду друга ракетка України змагатиметься проти Джоанни Гарленд з Тайваню (261). Також у понеділок Костюк проведе матч парного розряду, де вона разом із Оксаною Калашниковою із Грузії посіяна під першим номером.

Водночас Ангеліна Калініна (53), посіяна під п'ятим номером, у стартовому матчі зустрінеться з Кароль Монне з Франції (225)