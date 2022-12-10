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Калініна та Костюк дізналися суперниць на турнірі у Франції

Сьогодні 21:52 288 0
Стали відомі суперниці українок
Калініна та Костюк дізналися суперниць на турнірі у Франції
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

На турнірі WTA 125 у Ліможі завершився кваліфікаційний раунд, за результатами якого визначилася перша суперниця українки Марти Костюк (71).

У стартовому матчі одиночного розряду друга ракетка України змагатиметься проти Джоанни Гарленд з Тайваню (261). Також у  понеділок Костюк проведе матч парного розряду, де вона разом із Оксаною Калашниковою із Грузії посіяна під першим номером.

Водночас Ангеліна Калініна (53), посіяна під п'ятим номером, у стартовому матчі зустрінеться з Кароль Монне з Франції (225)

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