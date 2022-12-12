Калініна повернулася у ТОП-50

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна завдяки виходу до півфіналу на турнірі WTA у Анже (Франція) піднялася на 6 позицій і посідає у світовій класифікації 47-е місце.

Марта Костюк залишилася 71-ю. По одній позиції втратили Катерина Байндл і Даяна Ястремська, які розташовуються відповідно на 99-му та 100-му рядку світового рейтингу.

Рейтинг WTA

(оновлено 12 грудня 2022 року)



