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Калініна повернулася у ТОП-50

Сьогодні 13:51 257316
Оновлений рейтинг WTA
Калініна повернулася у ТОП-50
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна завдяки виходу до півфіналу на турнірі WTA у Анже (Франція) піднялася на 6 позицій і посідає у світовій класифікації 47-е місце.

Марта Костюк залишилася 71-ю. По одній позиції втратили Катерина Байндл і Даяна Ястремська, які розташовуються відповідно на 99-му та 100-му рядку світового рейтингу.

 Рейтинг WTA

(оновлено 12 грудня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 11085
2 (2) Он Жабер (Туніс) 5055
3 (3) Джессіка Пегула (США) 4691
4 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4375
5 (5) Арина Соболенко 3925
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 3871
7 (7) Корі Гауфф (США) 3646
8 (8) Дар'я Касаткіна 3435
9 (9) Вероніка Кудерметова 2795
10 (10) Сімона Халеп (Румунія) 2661
47 (53) Ангеліна Калініна (Україна) 1038
71 (71) Марта Костюк (Україна) 814
99 (98) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 631
100 (98) Даяна Ястремська (Україна) 628
138 (137) Леся Цуренко (Україна) 456
150 (138) Дар'я Снігур (Україна)

426
241 (241) Еліна Світоліна (Україна) 268
309 (310) Катеріна Завацька (Україна) 190
319 (322) Катерина Володько (Україна) 182
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