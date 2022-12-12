Калініна повернулася у ТОП-50

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна завдяки виходу до півфіналу на турнірі WTA у Анже (Франція) піднялася на 6 позицій і посідає у світовій класифікації 47-е місце.
Марта Костюк залишилася 71-ю. По одній позиції втратили Катерина Байндл і Даяна Ястремська, які розташовуються відповідно на 99-му та 100-му рядку світового рейтингу.
Рейтинг WTA
(оновлено 12 грудня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|11085
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|5055
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|4691
|4 (4)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4375
|5 (5)
|Арина Соболенко
|3925
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|3871
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3646
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3435
|9 (9)
|Вероніка Кудерметова
|2795
|10 (10)
|Сімона Халеп (Румунія)
|2661
|47 (53)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1038
|71 (71)
|Марта Костюк (Україна)
|814
|99 (98)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|631
|100 (98)
|Даяна Ястремська (Україна)
|628
|138 (137)
|Леся Цуренко (Україна)
|456
|150 (138)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
426
|241 (241)
|Еліна Світоліна (Україна)
|268
|309 (310)
|Катеріна Завацька (Україна)
|190
|319 (322)
|Катерина Володько (Україна)
|182