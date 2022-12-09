Калініна вийшла у півфінал турніру у Франції

Українка побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (53) обіграла Клару Таусон із Данії (132) у третьому колі турніру WTA 125 у Франції.

Матч тривав 1 годину і 54 хвилини. Українка 1 раз подавала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 2 з 4 брейк-пойнтів.

У півфіналі Калініна зустрінеться з Анною-Лєною Фрідсам із Німеччини, з якою грала наприкінці сезону-2021 на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці і перемогла у другому колі.

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Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125

Анже, Франція

Хард (зал)

Призовий фонд - $115,000

Третє коло, 09 грудня

Ангеліна Калініна – Клара Таусон 7:6(3), 6:4