Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції

Українка побореться за вихід у півфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (53) обіграла Софію Кенін (240) у другому колі турніру WTA 125 у Франції.

Матч тривав 1 годину і 31 хвилину. Українка 8 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 4 з 17 брейк-пойнтів.

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Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125

Анже, Франція

Хард (зал)

Призовий фонд - $115,000

Друге коло, 08 грудня

Ангеліна Калініна – Софія Кенін 6:4, 6:4

Раніше Ястремська поступилась Кенін.