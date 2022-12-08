Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (53) обіграла Софію Кенін (240) у другому колі турніру WTA 125 у Франції.
Матч тривав 1 годину і 31 хвилину. Українка 8 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 4 з 17 брейк-пойнтів.
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Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125
Анже, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Друге коло, 08 грудня
Ангеліна Калініна – Софія Кенін 6:4, 6:4
Раніше Ястремська поступилась Кенін.