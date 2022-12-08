Головне
Меркушина - найкраща з українок у спринті на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:31 1160
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції
Вчора 23:08 125
Зозуля став гравцем іспанського клубу
Вчора 21:36 494
Марокко - Португалія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 19:45 296
Гутцайт: Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні
Вчора 18:11 378
Підручний переніс операцію на коліні
Вчора 15:01 357
Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця
Вчора 13:23 1501
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 10:52 456
Нідерланди - Аргентина: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 08:13 662
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 07:00 1406
Прямі трансляції

Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції

Вчора 23:08 125 0
Українка побореться за вихід у півфінал турніру
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (53) обіграла Софію Кенін (240) у другому колі турніру WTA 125 у Франції.

Матч тривав 1 годину і 31 хвилину. Українка 8 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 4 з 17 брейк-пойнтів.

Актуально: Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100

Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125
Анже, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Друге коло, 08 грудня

Ангеліна Калініна – Софія Кенін 6:4, 6:4

Раніше Ястремська поступилась Кенін.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 1406
США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю 1486
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2005
Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 3361
Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця 1501
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 1691
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 21818 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 55441
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37642
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2436
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8233
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16694 2