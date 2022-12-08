Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал турніру у Франції

Кіченок та Ціммерманн поступилися у 1/4 фіналу WTA 125 у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн програли у чвертьфіналі парного турніру серії WTA 125 у Франції Вівіан Гайзен та Моніці Нікулеску.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. За цей час українсько-бельгійська пара реалізувала три брейк-пойнтів з восьми, двічі помилилася при подачі та виконали п'ять брейків.

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Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125

Анже, Франція

Хард (зал)

Призовий фонд - $115,000

1/4 фіналу, 08 грудня

Надія Кіченок/Кімберлі Ціммерманн (Україна/Бельгія) - Вівіан Гайзен/Моніка Нікулеску (Німеччина/Румунія) 4:6, 3:6

Раніше Ястремська поступилась Кенін.