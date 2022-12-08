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Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал турніру у Франції

Сьогодні 18:37 173 0
Кіченок та Ціммерманн поступилися у 1/4 фіналу WTA 125 у Франції
Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал турніру у Франції
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн програли у чвертьфіналі парного турніру серії WTA 125 у Франції Вівіан Гайзен та Моніці Нікулеску.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. За цей час українсько-бельгійська пара реалізувала три брейк-пойнтів з восьми, двічі помилилася при подачі та виконали п'ять брейків.

Актуально: Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100

Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125
Анже, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
1/4 фіналу, 08 грудня

Надія Кіченок/Кімберлі Ціммерманн (Україна/Бельгія) - Вівіан Гайзен/Моніка Нікулеску (Німеччина/Румунія) 4:6, 3:6

Раніше Ястремська поступилась Кенін.

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