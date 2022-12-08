Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн програли у чвертьфіналі парного турніру серії WTA 125 у Франції Вівіан Гайзен та Моніці Нікулеску.
Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. За цей час українсько-бельгійська пара реалізувала три брейк-пойнтів з восьми, двічі помилилася при подачі та виконали п'ять брейків.
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Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125
Анже, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
1/4 фіналу, 08 грудня
Надія Кіченок/Кімберлі Ціммерманн (Україна/Бельгія) - Вівіан Гайзен/Моніка Нікулеску (Німеччина/Румунія) 4:6, 3:6
Раніше Ястремська поступилась Кенін.