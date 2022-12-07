Калініна впевнено стартувала на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (53) обіграла американку Катріну Скотт (162) у першому колі турніру WTA 125 у Франції.
Матч тривав 1 годину та 8 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.
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Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125
Анже, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 06 грудня
Ангеліна Калініна – Катріна Скотт 6:1, 6:2
Раніше Ястремська поступилась Кенін.