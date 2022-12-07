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Калініна впевнено стартувала на турнірі у Франції

Сьогодні 09:50 220 0
Калініна вийшла у друге коло турніру
Калініна впевнено стартувала на турнірі у Франції
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (53) обіграла американку Катріну Скотт (162) у першому колі турніру WTA 125 у Франції.

Матч тривав 1 годину та 8 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.

Актуально: Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100

Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125
Анже, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 06 грудня

Ангеліна Калініна – Катріна Скотт 6:1, 6:2

Раніше Ястремська поступилась Кенін.

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