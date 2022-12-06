Завацька поступилася на старті турніру WTA 125 у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (312) поступилась представниці Франції Джессіці Понше на турнірі WTA 125 в Анже, Франція.
Матч тривав 3 години 30 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 7:6, 6:7.
За цей час Завацька 1 раз подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та реалізувала 5 з 18 брейк-пойнтів.
Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125
Анже, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115 000
Перше коло
Катаріна Завацька (Україна) - Джессіка Понше (Франція) 5:7, 7:6, 6:7
Нагадаємо, Костюк та Калініна - у заявці основної сітки Australian Open-2023.