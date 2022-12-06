Завацька поступилася на старті турніру WTA 125 у Франції

Матч тривав 3 години 30 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (312) поступилась представниці Франції Джессіці Понше на турнірі WTA 125 в Анже, Франція.

Матч тривав 3 години 30 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 7:6, 6:7.

За цей час Завацька 1 раз подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та реалізувала 5 з 18 брейк-пойнтів.

Open P2i Angers Arena Loire - WTA 125

Анже, Франція

Хард (зал)

Призовий фонд - $115 000

Перше коло

Катаріна Завацька (Україна) - Джессіка Понше (Франція) 5:7, 7:6, 6:7

Нагадаємо, Костюк та Калініна - у заявці основної сітки Australian Open-2023.