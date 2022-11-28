Надаль: Разом із Федерером пішла частина мого життя

Джерело - eurosport.com.
Матчі Рафаеля Надаля з Роджером Федерером відрізнялися від усіх інших за його кар'єру.
Про це розповів сам іспанський тенісист.
"Це правда, що я провів більше матчів з Новаком (Джоковичем), ніж з Роджером, але я почав кар'єру, коли він (Федерер) уже був там.
Через наші протилежні стилі та особистості, через подібність, до певної міри в нас було так багато спільного. Хтось, ким я захоплювався, з ким я суперничав, а також ділився багатьма прекрасними речами на корті і за його межами, йшов.
У цьому сенсі всі ті моменти, ті почуття, які у вас виникають перед фіналом турніру Grand Slam, важливого турніру, все, що витало в повітрі перед цими матчами - все це відрізнялося від матчів проти нього.
Ви знаєте, що не проживете ці моменти знову - частина мого життя пішла з ним. Це була емоція прощання з кимось, хто був такий важливий для нашого спорту", - розповів Надаль.
Надаль з Федерером зіграли один з одним 40 разів за останні два десятиліття, де іспанець виграв 24 матчі, поступившись швейцарцю 16 разів. Обидва тенісисти мали статус першої ракетки світу. Федерер – у 2004-2008 (237 тижнів поспіль залишається абсолютним рекордом у тенісі), 2009-2010, 2012 і 2018 роках. Надаль – у 2008-2009, 2010-2011, 2013-2014, 2018 і 2019-2020 роках.
Раніше Федерер зіграв свій останній матч в кар’єрі.