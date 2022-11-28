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Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій

Сьогодні 10:25 255158
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 53 сходинку рейтингу.

Катерина Байндл у 1/2 фіналу ґрунтового турніру серії WTA 125 у Монтевідео (Уругвай) програла росіянці Діані Шнайдер (WTA 158).

 Рейтинг WTA

(оновлено 28 листопада 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 11085
2 (2) Он Жабер (Туніс) 5055
3 (3) Джессіка Пегула (США) 4691
4 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4375
5 (5) Арина Соболенко 3925
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 3871
7 (7) Корі Гауфф (США) 3646
8 (8) Дар'я Касаткіна 3435
9 (9) Вероніка Кудерметова 2795
10 (10) Сімона Халеп (Румунія) 2661
53 (53) Ангеліна Калініна (Україна) 982
71 (71) Марта Костюк (Україна) 814
100 (111) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 618
101 (101) Даяна Ястремська (Україна) 614
129 (138) Леся Цуренко (Україна) 456
146 (107) Дар'я Снігур (Україна)

437
239 (242) Еліна Світоліна (Україна) 268
310 (307) Катеріна Завацька (Україна) 189
322 (329) Катерина Володько (Україна) 178
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