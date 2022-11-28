Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 53 сходинку рейтингу.

Катерина Байндл у 1/2 фіналу ґрунтового турніру серії WTA 125 у Монтевідео (Уругвай) програла росіянці Діані Шнайдер (WTA 158).

Рейтинг WTA

(оновлено 28 листопада 2022 року)



