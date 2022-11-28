Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 53 сходинку рейтингу.
Катерина Байндл у 1/2 фіналу ґрунтового турніру серії WTA 125 у Монтевідео (Уругвай) програла росіянці Діані Шнайдер (WTA 158).
Рейтинг WTA
(оновлено 28 листопада 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|11085
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|5055
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|4691
|4 (4)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4375
|5 (5)
|Арина Соболенко
|3925
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|3871
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3646
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3435
|9 (9)
|Вероніка Кудерметова
|2795
|10 (10)
|Сімона Халеп (Румунія)
|2661
|53 (53)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|982
|71 (71)
|Марта Костюк (Україна)
|814
|100 (111)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|618
|101 (101)
|Даяна Ястремська (Україна)
|614
|129 (138)
|Леся Цуренко (Україна)
|456
|146 (107)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
437
|239 (242)
|Еліна Світоліна (Україна)
|268
|310 (307)
|Катеріна Завацька (Україна)
|189
|322 (329)
|Катерина Володько (Україна)
|178