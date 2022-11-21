Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 53 сходинку рейтингу.

Завацька не змогла дограти півфінал турніру в Токіо, проте піднялася на 33 позиції (307).

Рейтинг WTA

(оновлено 21 листопада 2022 року)



