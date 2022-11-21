Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 53 сходинку рейтингу.
Завацька не змогла дограти півфінал турніру в Токіо, проте піднялася на 33 позиції (307).
Рейтинг WTA
(оновлено 21 листопада 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|11085
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|5055
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|4691
|4 (4)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4375
|5 (5)
|Арина Соболенко
|3925
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|3871
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3646
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3435
|9 (9)
|Вероніка Кудерметова
|2795
|10 (10)
|Сімона Халеп (Румунія)
|2661
|53 (53)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|982
|71 (70)
|Марта Костюк (Україна)
|814
|101 (102)
|Даяна Ястремська (Україна)
|614
|107 (105)
|Дар'я Снігур (Україна)
|579
|111 (113)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|563
|129 (130)
|Леся Цуренко (Україна)
|
470
|242 (238)
|Еліна Світоліна (Україна)
|268
|307 (340)
|атеріна Завацька (Україна)
|189
|340 (310)
|ККатерина Володько (Україна)
|183