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Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України

Сьогодні 08:58 253973
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 53 сходинку рейтингу.

Завацька не змогла дограти півфінал турніру в Токіо, проте піднялася на 33 позиції (307).

 Рейтинг WTA

(оновлено 21 листопада 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 11085
2 (2) Он Жабер (Туніс) 5055
3 (3) Джессіка Пегула (США) 4691
4 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4375
5 (5) Арина Соболенко 3925
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 3871
7 (7) Корі Гауфф (США) 3646
8 (8) Дар'я Касаткіна 3435
9 (9) Вероніка Кудерметова 2795
10 (10) Сімона Халеп (Румунія) 2661
53 (53) Ангеліна Калініна (Україна) 982
71 (70) Марта Костюк (Україна) 814
101 (102) Даяна Ястремська (Україна) 614
107 (105) Дар'я Снігур (Україна) 579
111 (113) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 563
129 (130) Леся Цуренко (Україна)

470
242 (238) Еліна Світоліна (Україна) 268
307 (340) атеріна Завацька (Україна) 189
340 (310) ККатерина Володько (Україна) 183
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