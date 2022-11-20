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Джокович виграв шостий трофей на Підсумковому турнірі АТР

Вчора 22:12 205 1
Джокович виграв шостий трофей на Підсумковому турнірі АТР
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

21-разовий чемпіон турнірів серії Grand Slam Новак Джокович (АТР 8) у фіналі Підсумкового турніру АТР обіграв Каспера Рууда (Норвегія, ATP 4) у двох сетах за 1 годину та 34 хвилини.

Зазначимо, що для Новака це вже 6-й трофей на Підсумковому турнірі АТР. Раніше він перемагав на цьому турнірі у 2008 році та з 2012 по 2015 роки.

До речі, Джокович виграв усі 5 матчів на турнірі ATP Finals 2022: 3 гри у групі, один півфінал та фінал.

АТР Finals. Фінал
Турин (Італія)
Призовий фонд $14,750,000
20 листопада

Новак Джокович (Сербія) - Каспер Рууд (Норвегія) 7:5, 6:3

Нагадаємо Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру.

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