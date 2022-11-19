Стаховський: На всіх публічних заходах я буду у формі Нацгвардії України

Колишній український тенісист Сергій Стаховський прийняв рішення приходити на публічні заходи у формі Національної гвардії України.

Про це він розповів порталу Великий теніс України.

"Насправді, це була не ідея, а рішення. На даному етапі на всіх публічних заходах, на які я буду потрапляти, я буду у формі Національної гвардії України. Звісно, що АТР я попередив заздалегідь. Вони не мали жодних нарікань з цього приводу і просто сказали: "Головне, що ти тут будеш, а в якій вже формі - це ми підтримаємо", - сказав Стаховський.