Головне
Гутцайт обраний новим президентом НОК України
Вчора 17:44 1135
За минулий тиждень ЗСУ отримали два позашляховики і вантажівку за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 15:03 103
Зоря розгромила Олександрію у 14 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 242
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 13:22 547 3
Бразилія та Аргентина - головні фаворити: букмекери дали прогноз на чемпіонат світу-2022
Сьогодні 12:00 429
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022
Сьогодні 07:00 414
Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України
Вчора 19:35 1834 1
Збірна України U-19 вирвала перемогу в Косово у 1 турі відбору до Євро-2023
Вчора 16:31 841
Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України
Вчора 16:08 2145
Динамо перемогло Інгулець у 1 турі УПЛ
Вчора 14:55 827
Прямі трансляції

Тренер Вайлдера назвав єдиного гідного суперника для Деонтея

Сьогодні 15:55 138 0
Малік Скотт, головний тренер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера, поділився думкою про майбутнє свого підопічного.
Тренер Вайлдера назвав єдиного гідного суперника для Деонтея
#Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Жоден боєць надважкого дивізіону не зможе перемогти Деонтеєя Вайлдера (43-2-1, 42 KO).

Про це розповів тренер американця Малік Скотт.

"Тест Деонтея - це в бою з Тайсоном Ф'юрі. Я не вірю в таких бійців, як Джошуа, Усик і Руїс. Я не думаю, що вони зможуть навіть наблизитися до Вайлдера, коли він зосереджений на своїй меті.

Я не вірю в це. Хочете вірте, хочете ні, але я впевнений, що з таким Деонтеєм навіть Тайсон Ф'юрі не впорається", - розповів Скотт.

Раніше тренер Вайлдера закликав Усика відкласти бій із Ф'юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла 2381
Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України 1834 1
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 1619
Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України 1941
Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича 13451 3
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 28105 2
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19912
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3732 2
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227769 5
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180465 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 101931
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15001