Тренер Вайлдера назвав єдиного гідного суперника для Деонтея

Жоден боєць надважкого дивізіону не зможе перемогти Деонтеєя Вайлдера (43-2-1, 42 KO).

Про це розповів тренер американця Малік Скотт.

"Тест Деонтея - це в бою з Тайсоном Ф'юрі. Я не вірю в таких бійців, як Джошуа, Усик і Руїс. Я не думаю, що вони зможуть навіть наблизитися до Вайлдера, коли він зосереджений на своїй меті.

Я не вірю в це. Хочете вірте, хочете ні, але я впевнений, що з таким Деонтеєм навіть Тайсон Ф'юрі не впорається", - розповів Скотт.