Головне
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ
Вчора 16:55 1728
Чорноморець переграв Львів у 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 236
Металіст поступився Кривбасу у 13 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 182
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять авто і комплекти зимової амуніції
Сьогодні 14:02 125
Формула-1: Особистий залік пілотів
Сьогодні 13:09 9372
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 11:41 34435
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд
Сьогодні 11:25 252864
Роналду: Я не поважаю Тен Гага
Сьогодні 11:09 516
Шахтар - Зоря 2:2: Огляд матчу
Сьогодні 10:37 478
Луческу: Метод суддівства цього арбітра не відповідає принципу фейр-плей
Сьогодні 02:00 732
Прямі трансляції

Тренер Вайлдера закликав Усика відкласти бій із Ф'юрі

Сьогодні 15:40 318 0
Малік Скотт прокоментував наступного суперника Олександра Усика
Тренер Вайлдера закликав Усика відкласти бій із Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Чемпіону WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) не потрібно поспішати з боєм проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.

"Усику слід почекати з Ф'юрі і почекати нас. Нехай просто поб'ється з нами. По-перше, зовсім незрозуміло, що збирається робити Ф'юрі. Він нічого не говорить. По-друге, я просто жадібний. Мені подобається становище, в якому зараз знаходиться Деонтей - психологічно, фізично та духовно.

Зараз Вайлдер дуже небезпечний, і я хочу, щоб Усик побився з найнебезпечнішим бійцем у світі. У США ніхто не поважає Олександра так, як я. Але я також знаю, що треную найвбивчого бійця в історії боксу", - розповів Скотт.

Читайте: Красюк: Усик та Ф’юрі отримали чи не найвигіднішу пропозицію, яка може зараз існувати у світі

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд 252864
Збірна Австралії відмовилася від відбіркового матчу ЧС-2023 проти Ірану Збірна Австралії відмовилася від відбіркового матчу ЧС-2023 проти Ірану 1410
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 34435
Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО 1177
Чорноморець - Львів: де дивитися матч УПЛ Чорноморець - Львів: де дивитися матч УПЛ 1112
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 9372
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16146 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1631
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100126
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2105
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 11593 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 48367