Тренер Вайлдера закликав Усика відкласти бій із Ф'юрі

Малік Скотт прокоментував наступного суперника Олександра Усика

Чемпіону WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) не потрібно поспішати з боєм проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.

"Усику слід почекати з Ф'юрі і почекати нас. Нехай просто поб'ється з нами. По-перше, зовсім незрозуміло, що збирається робити Ф'юрі. Він нічого не говорить. По-друге, я просто жадібний. Мені подобається становище, в якому зараз знаходиться Деонтей - психологічно, фізично та духовно. Зараз Вайлдер дуже небезпечний, і я хочу, щоб Усик побився з найнебезпечнішим бійцем у світі. У США ніхто не поважає Олександра так, як я. Але я також знаю, що треную найвбивчого бійця в історії боксу", - розповів Скотт.

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