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Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд

Сьогодні 11:25 252687
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 1 позицію та опустилась на 53 сходинку рейтингу.

Новий особистий рекорд у рейтингу встановила Дар'я Снігур - вона піднялася на 105-те місце.

Значний прогрес у рейтингу зробила Катерина Байндл - завдяки успіху на турнірі у Чилі, де українка дійшла до фіналу й поступилася там єгиптянці Маяр Шериф. Після цього українка додала одразу 25 рядків у рейтингу.

 Рейтинг WTA

(оновлено 14 листопада 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 11085
2 (2) Он Жабер (Туніс) 5055
3 (3) Джессіка Пегула (США) 4961
4 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4375
5 (5) Арина Соболенко 3925
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 3871
7 (7) Корі Гауфф (США) 3646
8 (8) Дар'я Касаткіна 3435
9 (9) Вероніка Кудерметова 2795
10 (10) Сімона Халеп (Румунія) 2661
53 (52) Ангеліна Калініна (Україна) 982
70 (70) Марта Костюк (Україна) 814
102 (102) Даяна Ястремська (Україна) 614
105 (106) Дар'я Снігур (Україна) 572
113 (138) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 549
130 (130) Леся Цуренко (Україна)

470
238 (236) Еліна Світоліна (Україна) 268
310 (312) Катерина Володько (Україна) 183
340 (339) Катеріна Завацька (Україна) 160
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