Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 1 позицію та опустилась на 53 сходинку рейтингу.
Новий особистий рекорд у рейтингу встановила Дар'я Снігур - вона піднялася на 105-те місце.
Значний прогрес у рейтингу зробила Катерина Байндл - завдяки успіху на турнірі у Чилі, де українка дійшла до фіналу й поступилася там єгиптянці Маяр Шериф. Після цього українка додала одразу 25 рядків у рейтингу.
Рейтинг WTA
(оновлено 14 листопада 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|11085
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|5055
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|4961
|4 (4)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4375
|5 (5)
|Арина Соболенко
|3925
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|3871
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3646
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3435
|9 (9)
|Вероніка Кудерметова
|2795
|10 (10)
|Сімона Халеп (Румунія)
|2661
|53 (52)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|982
|70 (70)
|Марта Костюк (Україна)
|814
|102 (102)
|Даяна Ястремська (Україна)
|614
|105 (106)
|Дар'я Снігур (Україна)
|572
|113 (138)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|549
|130 (130)
|Леся Цуренко (Україна)
|
470
|238 (236)
|Еліна Світоліна (Україна)
|268
|310 (312)
|Катерина Володько (Україна)
|183
|340 (339)
|Катеріна Завацька (Україна)
|160