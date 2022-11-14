Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 1 позицію та опустилась на 53 сходинку рейтингу.

Новий особистий рекорд у рейтингу встановила Дар'я Снігур - вона піднялася на 105-те місце.

Значний прогрес у рейтингу зробила Катерина Байндл - завдяки успіху на турнірі у Чилі, де українка дійшла до фіналу й поступилася там єгиптянці Маяр Шериф. Після цього українка додала одразу 25 рядків у рейтингу.

Рейтинг WTA

(оновлено 14 листопада 2022 року)



