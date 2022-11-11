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Костюк: Задоволена своєю грою на Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 17:55 214 0
Марта Костюк прокоментувала переможний матч на Кубку Біллі Джин Кінг
Костюк: Задоволена своєю грою на Кубку Біллі Джин Кінг
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (70) оцінила перемогу над Місакі Дої у матчі проти Японії на Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я така людина, що я зрідка задоволена тим, як я граю, але сьогодні, я гадаю, я впоралась непогано. Так, звісно я нервувала більше, ніж мені хотілось.

Я дуже критично ставлюсь до того, як я граю. Звісно, коли граєш за країну, то відчуваєш трохи більше напруги. Тим паче, що я давно не грала матчі, відпочивала і 2 тижні ракетку до рук не брала.

Але ось після матчу я заспокоїлась і в принципі задоволена своїм виступом. Завжди можна відіграти краще, але іноді похвалити себе теж треба. Ось чим я насправді задоволена, так це тим, як я зіграла на важливих м’ячах. За це я дуже рада", - сказала Костюк.

Раніше Костюк перемогла Дої в 1 матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

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