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Костюк перемогла Дої в 1 матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Сьогодні 11:05 231 0
Матч тривав 1 годину і 52 хвилини
Костюк перемогла Дої в 1 матчі Кубка Біллі Джин Кінг
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк обіграла Місакі Дої у першому матчі України проти Японії в межах Кубка Біллі Джин Кінг.

Матч тривав 1 годину і 52 хвилини і завершився з рахунком 7:6, 6:4.

Українка 5 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 3 з 12 брейпоїнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Токіо, Японія
Хард (зал)
Плей-оф, 1 матч

Марта Костюк (Україна) - Місакі Дої (Японія) 7:6, 6:4

У другому матчі дня на корт у Токіо вийдуть Моюка Утідзіма та Катаріна Завацька.

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