Костюк перемогла Дої в 1 матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк обіграла Місакі Дої у першому матчі України проти Японії в межах Кубка Біллі Джин Кінг.
Матч тривав 1 годину і 52 хвилини і завершився з рахунком 7:6, 6:4.
Українка 5 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 3 з 12 брейпоїнтів.
Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Токіо, Японія
Хард (зал)
Плей-оф, 1 матч
Марта Костюк (Україна) - Місакі Дої (Японія) 7:6, 6:4
У другому матчі дня на корт у Токіо вийдуть Моюка Утідзіма та Катаріна Завацька.