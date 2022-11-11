Костюк перемогла Дої в 1 матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Матч тривав 1 годину і 52 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк обіграла Місакі Дої у першому матчі України проти Японії в межах Кубка Біллі Джин Кінг.

Матч тривав 1 годину і 52 хвилини і завершився з рахунком 7:6, 6:4.

Українка 5 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 3 з 12 брейпоїнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis

Токіо, Японія

Хард (зал)

Плей-оф, 1 матч

Марта Костюк (Україна) - Місакі Дої (Японія) 7:6, 6:4

У другому матчі дня на корт у Токіо вийдуть Моюка Утідзіма та Катаріна Завацька.