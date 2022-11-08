Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула. На четверте місце піднялася переможниця WTA Finals Каролін Гарсія.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 3 позиції та опустилась на 52 сходинку рейтингу.

Даяна Ястремська вилетіла з топ-100. Особистий рекорд встановила Дар'я Снігур – 106-та позиція.

Рейтинг WTA

(оновлено 08 листопада 2022 року)



