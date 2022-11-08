Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула. На четверте місце піднялася переможниця WTA Finals Каролін Гарсія.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 3 позиції та опустилась на 52 сходинку рейтингу.
Даяна Ястремська вилетіла з топ-100. Особистий рекорд встановила Дар'я Снігур – 106-та позиція.
Рейтинг WTA
(оновлено 08 листопада 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|11085
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|5055
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|4961
|4 (6)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4375
|5 (7)
|Арина Соболенко
|3925
|6 (5)
|Марія Саккарі (Греція)
|3871
|7 (4)
|Корі Гауфф (США)
|3646
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3435
|9 (9)
|Вероніка Кудерметова
|2795
|10 (10)
|Сімона Халеп (Румунія)
|2661
|49 (52)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|982
|70 (72)
|Марта Костюк (Україна)
|814
|102 (99)
|Даяна Ястремська (Україна)
|614
|106 (113)
|Дар'я Снігур (Україна)
|552
|130 (129)
|Леся Цуренко (Україна)
|470
|138 (138)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|
455
|236 (235)
|Еліна Світоліна (Україна)
|268
|312 (339)
|Катерина Володько (Україна)
|183
|339 (311)
|Катеріна Завацька (Україна)
|160