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Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50

Сьогодні 13:37 251703
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула. На четверте місце піднялася переможниця WTA Finals Каролін Гарсія. 

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 3 позиції та опустилась на 52 сходинку рейтингу.

Даяна Ястремська вилетіла з топ-100. Особистий рекорд встановила Дар'я Снігур – 106-та позиція.

 Рейтинг WTA

(оновлено 08 листопада 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 11085
2 (2) Он Жабер (Туніс) 5055
3 (3) Джессіка Пегула (США) 4961
4 (6) Каролін Гарсія (Франція) 4375
5 (7) Арина Соболенко 3925
6 (5) Марія Саккарі (Греція) 3871
7 (4) Корі Гауфф (США) 3646
8 (8) Дар'я Касаткіна 3435
9 (9) Вероніка Кудерметова 2795
10 (10) Сімона Халеп (Румунія) 2661
49 (52) Ангеліна Калініна (Україна) 982
70 (72) Марта Костюк (Україна) 814
102 (99) Даяна Ястремська (Україна) 614
106 (113) Дар'я Снігур (Україна) 552
130 (129) Леся Цуренко (Україна) 470
138 (138) Катерина Байндл (Козлова) (Україна)

455
236 (235) Еліна Світоліна (Україна) 268
312 (339) Катерина Володько (Україна) 183
339 (311) Катеріна Завацька (Україна) 160
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