Кіченок вийшла у півфінал турніру у США

Надія Кіченок побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок пробилася до парного півфіналу турніру WTA 125 у США.

У матчі 1/4 фіналу українка у дуеті з Анною-Лєною Фрідзам із Німеччини здолала американок Софі Чанг та Анжелу Куліков.

Кіченок і Фрідсам провели на корті півтори години і за цей час вони виконали три ейси, зробили п'ять брейків і програли чотири гейми на власних подачах.

У півфіналі Кіченок та Фрідзам зіграють проти японсько-китайського тандему Моюка Учідзіма / Лінь Чжу.

Dow Tennis Classic - WTA 125

Мідланд, США

Хард (зал)

Призовий фонд $115,000

1/4 фіналу, 04 листопада

Надія Кіченок / Анна-Лєна Фрідзам - Софі Чанг / Анжела Куліков 7:6(4), 6:4

Раніше Кіченок та Остапенко програли другий матч на Підсумковому турнірі WTA.