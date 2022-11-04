Кіченок вийшла у півфінал турніру у США

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок пробилася до парного півфіналу турніру WTA 125 у США.
У матчі 1/4 фіналу українка у дуеті з Анною-Лєною Фрідзам із Німеччини здолала американок Софі Чанг та Анжелу Куліков.
Кіченок і Фрідсам провели на корті півтори години і за цей час вони виконали три ейси, зробили п'ять брейків і програли чотири гейми на власних подачах.
У півфіналі Кіченок та Фрідзам зіграють проти японсько-китайського тандему Моюка Учідзіма / Лінь Чжу.
Dow Tennis Classic - WTA 125
Мідланд, США
Хард (зал)
Призовий фонд $115,000
1/4 фіналу, 04 листопада
Надія Кіченок / Анна-Лєна Фрідзам - Софі Чанг / Анжела Куліков 7:6(4), 6:4
Раніше Кіченок та Остапенко програли другий матч на Підсумковому турнірі WTA.