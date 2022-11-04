Кіченок та Остапенко програли другий матч на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зазнали другої поразки на Підсумковому турнірі WTA.
Людмила і Олена поступились Габріелі Дабровскі з Канади і Джуліані Олмос з Мексики – 6:7, 6:2, 10:12.
Матч тривав 1 годину 46 хвилин. За цей час українка і латвійка 4 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 4/12 брейк-пойнти.
WTA Finals Fort Worth
Форт-Ворт, США
Хард (зал)
Призовий фонд - $5,000,000
Група Пем Шрвайвер, 03 листопада
Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Габріела Дабровскі/ Джуліана Олмос (Канада/ Мексика) – 6:7, 6:2, 10:12