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Кіченок та Остапенко програли другий матч на Підсумковому турнірі WTA

Сьогодні 09:10 227 0
Кіченок і Остапенко вдруге поспіль програли на парному Підсумковому турнірі WTA
Кіченок та Остапенко програли другий матч на Підсумковому турнірі WTA
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зазнали другої поразки на Підсумковому турнірі WTA.

Людмила і Олена поступились Габріелі Дабровскі з Канади і Джуліані Олмос з Мексики – 6:7, 6:2, 10:12.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин. За цей час українка і латвійка 4 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 4/12 брейк-пойнти.

WTA Finals Fort Worth
Форт-Ворт, США
Хард (зал)
Призовий фонд - $5,000,000
Група Пем Шрвайвер, 03 листопада

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Габріела Дабровскі/ Джуліана Олмос (Канада/ Мексика) – 6:7, 6:2, 10:12

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