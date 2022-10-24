Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 4 позиції.

Марта Костюк опустилася на 65-ме місце. Даяна Ястремська піднялася на одну сходинку.

Дар'я Снігур також покращила свою позицію на один рядок і нині 115-та в рейтингу. Леся Цуренко та Катерина Байндль втратили чимало місць і опустилися на 131-у і 173-ю позиці

відповідно.

Рейтинг WTA

(оновлено 24 жовтня 2022 року)



