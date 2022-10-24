Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 4 позиції.
Марта Костюк опустилася на 65-ме місце. Даяна Ястремська піднялася на одну сходинку.
Дар'я Снігур також покращила свою позицію на один рядок і нині 115-та в рейтингу. Леся Цуренко та Катерина Байндль втратили чимало місць і опустилися на 131-у і 173-ю позиці
відповідно.
Рейтинг WTA
(оновлено 24 жовтня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10335
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|4555
|3 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4316
|4 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3217
|5 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|3121
|6 (10)
|Каролін Гарсія (Франція)
|3000
|7 (4)
|Арина Соболенко
|3970
|8 (11)
|Дар'я Касаткіна
|2935
|9 (12)
|Вероніка Кудерметова
|2795
|10 (9)
|Сімона Халеп (Румунія)
|2661
|47 (43)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1065
|65 (58)
|Марта Костюк (Україна)
|875
|98 (99)
|Даяна Ястремська (Україна)
|614
|115 (116)
|Дар'я Снігур (Україна)
|555
|131 (98)
|Леся Цуренко (Україна)
|470
|173 (151)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|
371
|238 (230)
|Еліна Світоліна (Україна)
|268
|322 (322)
|Катеріна Завацька (Україна)
|179
|351 (363)
|Катерина Володько (Україна)
|160