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Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції

Сьогодні 08:44 249458
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 4 позиції.

Марта Костюк опустилася на 65-ме місце. Даяна Ястремська піднялася на одну сходинку. 

Дар'я Снігур також покращила свою позицію на один рядок і нині 115-та в рейтингу. Леся Цуренко та Катерина Байндль втратили чимало місць і опустилися на 131-у і 173-ю позиці

 відповідно.

Рейтинг WTA

(оновлено 24  жовтня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10335
2 (2) Он Жабер (Туніс) 4555
3 (5) Джессіка Пегула (США) 4316
4 (7) Корі Гауфф (США) 3217
5 (6) Марія Саккарі (Греція) 3121
6 (10) Каролін Гарсія (Франція) 3000
7 (4) Арина Соболенко 3970
8 (11) Дар'я Касаткіна 2935
9 (12) Вероніка Кудерметова 2795
10 (9) Сімона Халеп (Румунія) 2661
47 (43) Ангеліна Калініна (Україна) 1065
65 (58) Марта Костюк (Україна) 875
98 (99) Даяна Ястремська (Україна) 614
115 (116) Дар'я Снігур (Україна) 555
131 (98) Леся Цуренко (Україна) 470
173 (151) Катерина Байндл (Козлова) (Україна)

371
238 (230) Еліна Світоліна (Україна) 268
322 (322) Катеріна Завацька (Україна) 179
351 (363) Катерина Володько (Україна) 160
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