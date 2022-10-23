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Даяна Ястремська потрапила до лікарні

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Даяна Ястремська потрапила до лікарні
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила до лікарні.

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Про це повідомляє сама спортсменка.

"Я помирала від болю і не могла зрозуміти, що відбувається. Зрештою, у мене в нирці виявили камінь", - зазначила Ястремська.

Нагадаємо, що нещодавно Даяна разом зі своєю сестрою Іванною програла у чвертьфіналі турніру WTA у Франції.

Даяна разом із Мартою Костюк, Катаріною Завацькою та Людмилою Кіченок, перебуває в заявці збірної України на матч проти Японії в Кубку Біллі Джин Кінг, який має відбутися в Токіо 11-12 листопада.

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