Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила до лікарні.
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Про це повідомляє сама спортсменка.
"Я помирала від болю і не могла зрозуміти, що відбувається. Зрештою, у мене в нирці виявили камінь", - зазначила Ястремська.
Нагадаємо, що нещодавно Даяна разом зі своєю сестрою Іванною програла у чвертьфіналі турніру WTA у Франції.
Даяна разом із Мартою Костюк, Катаріною Завацькою та Людмилою Кіченок, перебуває в заявці збірної України на матч проти Японії в Кубку Біллі Джин Кінг, який має відбутися в Токіо 11-12 листопада.