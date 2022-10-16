Ястремська: Послала Гасанову за російським військовим кораблем

Українська тенісистка Даяна Ястремська поспілкувалася з росіянкою Анастасією Гасановою.

Про це заявила сама українка.

"Ми зустрілися з нею в роздягальні минулого тижня в Клуж-Напоці. Мої враження... та в мене просто немає слів. Це ненормально. Я показала їй це відео і запитала: "Ти справді так вважаєш?". Вона відповіла, що так, це її позиція. Мовляв, у неї накипіло, що їй було шкода загиблих людей у Криму і що українці з цього сміялися.

Я відповіла, що українці раділи тільки тому, що пошкодили незаконний міст, яким постійно їздять танки та ракети, щоб продовжувати нас вбивати, і спитала, чи не шкода їй наших дітей, які загинули в Маріуполі, Бучі, Харкові... Після чого запропонувала їй піти слідом за російським кораблем, бо розмовляти там не було про що", - зазначила Ястремська.