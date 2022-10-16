Головне
Шахтар у більшості переграв Динамо у 7 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 872
Арсенал без Зінченка переміг Лідс, Манчестер Сіті поступився Ліверпулю: результати матчів 11 туру АПЛ
Сьогодні 20:27 657
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 19:26 427
Реал з Луніним завдав поразки Барселоні: результати матчів 9 туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:15 1919
Збірна України з розгромним рахунком поступилася Румунії у відборі на Євро-2024
Сьогодні 19:11 1630
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було
Сьогодні 18:50 23178
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед
Сьогодні 18:25 1494
Багатскіс продовжить роботу зі збірною України
Сьогодні 18:09 267
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:07 2981
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 17:19 3303
Прямі трансляції

Ястремська: Послала Гасанову за російським військовим кораблем

Сьогодні 21:10 263 1
Українська тенісистка поспілкувалася зі своєю суперницею
Ястремська: Послала Гасанову за російським військовим кораблем
#Даяна Ястремська

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Даяна Ястремська поспілкувалася з росіянкою Анастасією Гасановою.

Про це заявила сама українка.

"Ми зустрілися з нею в роздягальні минулого тижня в Клуж-Напоці. Мої враження... та в мене просто немає слів. Це ненормально. Я показала їй це відео і запитала: "Ти справді так вважаєш?". Вона відповіла, що так, це її позиція. Мовляв, у неї накипіло, що їй було шкода загиблих людей у Криму і що українці з цього сміялися.

Я відповіла, що українці раділи тільки тому, що пошкодили незаконний міст, яким постійно їздять танки та ракети, щоб продовжувати нас вбивати, і спитала, чи не шкода їй наших дітей, які загинули в Маріуполі, Бучі, Харкові... Після чого запропонувала їй піти слідом за російським кораблем, бо розмовляти там не було про що", - зазначила Ястремська.

Декілька днів тому російська тенісистка Анастасія Гасанова прокоментувала вибухи на кримському мосту, повторюючи основні наративи російської пропаганди. За іронією долі, після цього жереб звів її у парному розряді турніру WTA 125 у Руані з українками Даяною та Іванною Ястремською.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вайлдер нокаутував Хеленіуса у першому раунді Вайлдер нокаутував Хеленіуса у першому раунді 8073
Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре 11539
Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ 7532
Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО 6861
Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом 5246
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було Шахтар - Динамо 3:1. Як це було 23178
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61124
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18684
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99222
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2029
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 42038
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18982