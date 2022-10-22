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Халеп: Я ніколи не вживала жодних заборонених речовин

Сьогодні 11:52 120 0
Тенісистка шокована новинами та має намір спростувати свою провину в проваленому тесті.
Халеп: Я ніколи не вживала жодних заборонених речовин
#Симона Халеп

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Симона Халеп має намір спростувати свою провину в проваленому допінг-тесті.

Про це розповіла сама тенісистка у Twitter.

"Сьогодні починається найскладніший матч у моєму житті: боротьба за правду. Мене сповістили, що я здала позитивний тест на речовину роксадустат у надзвичайно малому дозуванні. Що стало однією з найбільш шокуючих подій у моєму житті.

Упродовж кар'єри ідея шахрайства жодного разу не спадала мені на думку - це повністю суперечить усім цінностям, на яких я була вихована. Зіткнувшись із такою несправедливою ситуацією, я почуваюся повністю збентеженою та зрадженою.

Я боротимуся до кінця, аби довести, що ніколи свідомо не вживала жодних заборонених речовин. І вірю, що рано чи пізно правда з'ясується.

Це не про титули або гроші. Це питання честі та любовної історії, що склалася у мене з тенісом за останні 25 років", - написала Халеп.

Нагадаємо, Халеп тимчасово відсторонили через позитивну допінг-пробу.

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