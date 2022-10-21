Румунка розповіла про відсторонення від спорту

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Сімона Халеп тимчасово відсторонена від змагань через позитивну допінг-пробу.

Про це румунка повідомила в Інстаграмі.

"Сьогодні починається найважчий матч у моєму житті - боротьба за правду. Мені повідомили, що я здала позитивний аналіз на речовину під назвою роксадустат у надзвичайно малій кількості. Це стало найбільшим шоком у моєму житті. Протягом усієї кар'єри думка про шахрайство навіть не спадала мені на думку, оскільки це повністю суперечить усім цінностям, яким мене вчили. Зіткнувшись із такою несправедливою ситуацією, я почуваюся цілком розгубленою та відданою".

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"Я боротимусь до кінця, щоб довести, що я ніколи свідомо не приймала заборонені речовини, і я вірю, що рано чи пізно правда переможе. Справа не в титулах чи грошах. Йдеться про честь і кохання, яке я відчувала до тенісу протягом останніх 25 років", - написала Халеп.