Долгополов розніс WTA за підтримку фанатки путіна

Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував скандальний інцидент з росіянкою Анастасією Гасановою, яка підтримала владу РФ.

Про це розповів сам тенісист у Twitter.

"Як я вже казав, теніс повністю згоден з тим, що його гравці підтримують насильство, зґвалтування дітей, геноцид, тортури, масові вбивства та інше, що відбувається тут і зараз.

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Тепер це стало офіційно, але ми знали це раніше", – написав Долгополов.