Долгополов розніс WTA за підтримку фанатки путіна

Джерело - Чемпіон.
Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував скандальний інцидент з росіянкою Анастасією Гасановою, яка підтримала владу РФ.
Про це розповів сам тенісист у Twitter.
"Як я вже казав, теніс повністю згоден з тим, що його гравці підтримують насильство, зґвалтування дітей, геноцид, тортури, масові вбивства та інше, що відбувається тут і зараз.
Актуально: Ястремська: Послала Гасанову за російським військовим кораблем
Тепер це стало офіційно, але ми знали це раніше", – написав Долгополов.
Нагадаємо, Анастасія Гасанова розповіла свою пропагандистську версію подій Революції Гідності у своєму Instagram та підтримала вторгнення росії в Україну. Втім Жіноча тенісна асоціація не збирається застосовувати жорсткі санкції проти неї.