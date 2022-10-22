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Долгополов розніс WTA за підтримку фанатки путіна

Сьогодні 12:27 192 0
Олександр Долгополов прокоментував скандальний інцидент з росіянкою Анастасією Гасановою
Долгополов розніс WTA за підтримку фанатки путіна
#Олександр Долгополов, #Гасанова

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував скандальний інцидент з росіянкою Анастасією Гасановою, яка підтримала владу РФ.

Про це розповів сам тенісист у Twitter.

"Як я вже казав, теніс повністю згоден з тим, що його гравці підтримують насильство, зґвалтування дітей, геноцид, тортури, масові вбивства та інше, що відбувається тут і зараз.

Актуально: Ястремська: Послала Гасанову за російським військовим кораблем

Тепер це стало офіційно, але ми знали це раніше", – написав Долгополов.

Нагадаємо, Анастасія Гасанова розповіла свою пропагандистську версію подій Революції Гідності у своєму Instagram та підтримала вторгнення росії в Україну. Втім Жіноча тенісна асоціація не збирається застосовувати жорсткі санкції проти неї.

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