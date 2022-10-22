Кіченок та Остапенко поступились у чвертьфіналі турніру у Гвадалахарі

Українка у дуеті з партнеркою з Латвії вибули з турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступились лідерам посіву Барборій Крейчиковій та Катерині Синяковій із Чехії у третьому колі турніру WTA у Гвадалахарі.

Матч тривав 1 годину та 45 хвилин. Кіченко та Остапенко жодного разу не подали на виліт, допустили 7 подвійних помилок та використали 3 з 5 брейк-пойнтів.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000

Гвадалахара, Мексика

Хард

Призовий фонд - $2,527,250

1/4 фіналу, 22 жовтня

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - Людмила Кіченок/Олена Остапенко 3:6, 7:5, 10:3

Раніше Надія Кіченок поступилась у другому колі пар.