Кіченок та Остапенко поступились у чвертьфіналі турніру у Гвадалахарі

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступились лідерам посіву Барборій Крейчиковій та Катерині Синяковій із Чехії у третьому колі турніру WTA у Гвадалахарі.
Матч тривав 1 годину та 45 хвилин. Кіченко та Остапенко жодного разу не подали на виліт, допустили 7 подвійних помилок та використали 3 з 5 брейк-пойнтів.
Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд - $2,527,250
1/4 фіналу, 22 жовтня
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - Людмила Кіченок/Олена Остапенко 3:6, 7:5, 10:3
Раніше Надія Кіченок поступилась у другому колі пар.