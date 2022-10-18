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Костюк: Неприємно програвати суперницям з росії та білорусі

Сьогодні 15:12 216 0
Марта Костюк оцінила перемогу над білоруською Олександрою Саснович
Костюк: Неприємно програвати суперницям з росії та білорусі
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українській тенісистці Марті Костюк складно грати з представницями Білорусі та Росії через війну в Україні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Як грати з представницями білорусі і рф? Моментами це складно. Іноді легше. Завжди по-різному. Я намагаюсь зосередити свою увагу на чомусь іншому, не думати, хто вона. Очевидно, що краще, коли я виграю в цих матчах, бо частіше я програю цим гравцям. Неприємні відчуття. Загалом програш – це неприємно, але конкретно в цих матчах ти завжди хочеш виграти.

Я відчуваю відповідальність, я хочу виграти для свої країни й таке інше. Загалом все нормально. Просто намагаюсь думати про інші речі", — сказала Костюк.

Раніше Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі.

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