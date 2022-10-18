Костюк: Неприємно програвати суперницям з росії та білорусі

Джерело - btu.org.ua.
Українській тенісистці Марті Костюк складно грати з представницями Білорусі та Росії через війну в Україні.
Про це розповіла сам тенісистка.
"Як грати з представницями білорусі і рф? Моментами це складно. Іноді легше. Завжди по-різному. Я намагаюсь зосередити свою увагу на чомусь іншому, не думати, хто вона. Очевидно, що краще, коли я виграю в цих матчах, бо частіше я програю цим гравцям. Неприємні відчуття. Загалом програш – це неприємно, але конкретно в цих матчах ти завжди хочеш виграти.
Я відчуваю відповідальність, я хочу виграти для свої країни й таке інше. Загалом все нормально. Просто намагаюсь думати про інші речі", — сказала Костюк.
Раніше Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі.