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Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі

Сьогодні 08:24 221 0
Костюк вийшла у друге коло турніру
Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (58)переграла Олександру Саснович (№32 WTA) у першому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

Матч тривав 1 годину та 8 хвилин. Українка двіч подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 7 з 11 брейк-пойнтів.

У наступному колі Костюк зіграє проти четвертої сіяної Марії Саккарі.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд  - $2,527,250
Перше коло, 17 жовтня

Марта Костюк (Україна) – Олександра Саснович 6:1, 6:3

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