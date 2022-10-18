Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі

Костюк вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (58)переграла Олександру Саснович (№32 WTA) у першому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

Матч тривав 1 годину та 8 хвилин. Українка двіч подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 7 з 11 брейк-пойнтів.

У наступному колі Костюк зіграє проти четвертої сіяної Марії Саккарі.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000

Гвадалахара, Мексика

Хард

Призовий фонд - $2,527,250

Перше коло, 17 жовтня

Марта Костюк (Україна) – Олександра Саснович 6:1, 6:3