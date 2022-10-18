Головне
Бензема - володар Золотого м'яча-2022
Вчора 22:55 574
Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі
Сьогодні 08:24 221
Куртуа - найкращий воротар сезону за версією France Football
Вчора 22:42 441
Шевченко на церемонії ЗМ: Важливо пам'ятати, що війна триває
Вчора 22:23 429
Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок
Вчора 22:07 336
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:10 3596
Рік збірної Олександра Петракова: погляд зсередини
Вчора 20:05 447
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300
Вчора 19:15 32828
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Вчора 16:02 2189
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
Вчора 15:53 17846
Прямі трансляції

Кіченок з перемоги стартувала на парному турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі

Сьогодні 09:37 156 0
Кіченок вийшла у друге коло турніру
Кіченок з перемоги стартувала на парному турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн вийшли у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

У першому колі україно-бельгійська пара обіграла американок Шелбі Роджерс та Сабріну Сантамарію.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Надія та Кімберлі 4 рази подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 4/4 брейк-пойнти.

Для Кіченок та Ціммерманн це був перший спільний матч. Минулого тижня бельгійка грала разом з Людмилою Кіченок на турнірі в Сан-Дієго.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд  - $2,527,250
Перше коло, 17 жовтня

Надія Кіченок / Кімберлі Ціммерманн (Україна / Бельгія) - Шелбі Роджерс / Сабріна Сантамарія (США) 7:5, 6:2

Раніше Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 3596
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 17846
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 8751 4
Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію 248728
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками 4938
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 32828
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7583 7
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9531
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 222546 3
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15518 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6702
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4355