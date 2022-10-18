Кіченок з перемоги стартувала на парному турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі

Кіченок вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн вийшли у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

У першому колі україно-бельгійська пара обіграла американок Шелбі Роджерс та Сабріну Сантамарію.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Надія та Кімберлі 4 рази подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 4/4 брейк-пойнти.

Для Кіченок та Ціммерманн це був перший спільний матч. Минулого тижня бельгійка грала разом з Людмилою Кіченок на турнірі в Сан-Дієго.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000

Гвадалахара, Мексика

Хард

Призовий фонд - $2,527,250

Перше коло, 17 жовтня

Надія Кіченок / Кімберлі Ціммерманн (Україна / Бельгія) - Шелбі Роджерс / Сабріна Сантамарія (США) 7:5, 6:2

Раніше Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі.