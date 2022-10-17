Снігур поступилась на старті турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур (116) програла стартовий матч на турнірі WTA 125 у Руані.
У першому раунді українка поступилася Геррієт Дарт із Великої Британії (86).
Матч трива 1 годину та 28 хвилин. Снігур жодного разу не подала на вилоіт, допустила 6 подвійниї помилок та використала 3 з 9 брейк-пойнтів.
Для Снігур це четверта поразка поспіль.
Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 125
Руан, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 17 жовтня
Дар'я Снігур (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія) 5:7, 2:6
Раніше визначилась суперниця Ястремської на турнірі у Франції