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Снігур поступилась на старті турніру у Франції

Сьогодні 14:39 116 0
Снігур вибуває з боротьби після першого матчу
Снігур поступилась на старті турніру у Франції
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (116) програла стартовий матч на турнірі WTA 125 у Руані.

У першому раунді українка поступилася Геррієт Дарт із Великої Британії (86).

Матч трива 1 годину та 28 хвилин. Снігур жодного разу не подала на вилоіт, допустила 6 подвійниї помилок та використала 3 з 9 брейк-пойнтів.

Для Снігур це четверта поразка поспіль.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 125
Руан, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 17 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія) 5:7, 2:6

Раніше визначилась суперниця Ястремської на турнірі у Франції

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