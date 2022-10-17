Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт. У першій десятці одна велика зміна - Паула Бадоса опустила з четвертої позиції на восьму.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на два рядки.

Марта Костюк опустилася на 58-ме місце, а Леся Цуренко попри втрату одного рядка випередила у списку Даяну Ястремську, яка опустилася на п'ять сходинок.

Водночас Дар'я Снігур піднялася на один рядок і нині 117-та в рейтингу. Катерина Байндль обвалилася на 18 позицій і тепер 151.

Рейтинг WTA

(оновлено 17 жовтня 2022 року)



