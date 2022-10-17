Головне
Шахтар у більшості переграв Динамо у 7 турі УПЛ
Вчора 18:52 1187
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО
Сьогодні 11:00 312
Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію
Сьогодні 10:45 248247
Федорчук: Динамо годі й думати про участь у наступній Лізі чемпіонів
Сьогодні 03:00 870
Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція
Сьогодні 00:27 4240 7
Реал з Луніним завдав поразки Барселоні: результати матчів 9 туру Ла-Ліги
Вчора 23:53 2350
Арсенал без Зінченка переміг Лідс, Манчестер Сіті поступився Ліверпулю: результати матчів 11 туру АПЛ
Вчора 20:27 860
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Вчора 19:26 628
Збірна України з розгромним рахунком поступилася Румунії у відборі на Євро-2024
Вчора 19:11 2521
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було
Вчора 18:50 24406
Прямі трансляції

Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію

Сьогодні 10:45 248247
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт. У першій десятці одна велика зміна - Паула Бадоса опустила з четвертої позиції на восьму.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на два рядки.

Марта Костюк опустилася на 58-ме місце, а Леся Цуренко попри втрату одного рядка випередила у списку Даяну Ястремську, яка опустилася на п'ять сходинок.

Водночас Дар'я Снігур піднялася на один рядок і нині 117-та в рейтингу. Катерина Байндль обвалилася на 18 позицій і тепер 151.

Рейтинг WTA

(оновлено 17  жовтня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10835
2 (2) Он Жабер (Туніс) 4555
3 (3) Анетт Контавейт (Естонія) 3796
4 (5) Арина Соболенко 3515
5 (6) Джессіка Пегула (США) 3417
6 (7) Марія Саккарі (Греція) 3346
7 (7) Корі Гауфф (США) 3082
8 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 3010
9 (9) Сімона Халеп (Румунія) 2960
10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 2924
43 (45) Ангеліна Калініна (Україна) 1141
58 (56) Марта Костюк (Україна) 970
98 (97) Леся Цуренко (Україна) 674
99 (95) Даяна Ястремська (Україна) 673
116 (117) Дар'я Снігур (Україна) 555
151 (133) Катерина Байндл (Козлова) (Україна)

417
230 (164) Еліна Світоліна (Україна) 269
322 (325) Катеріна Завацька (Україна) 179
363 (369) Катерина Володько (Україна) 146
Популярне зараз
Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція 4240 7
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 3409
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 3147
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було Шахтар - Динамо 3:1. Як це було 24406
Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре 13192
Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ 7659
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 222495 3
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27540 4
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93243 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7740
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 35443
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16352