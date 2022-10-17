Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт. У першій десятці одна велика зміна - Паула Бадоса опустила з четвертої позиції на восьму.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на два рядки.
Марта Костюк опустилася на 58-ме місце, а Леся Цуренко попри втрату одного рядка випередила у списку Даяну Ястремську, яка опустилася на п'ять сходинок.
Водночас Дар'я Снігур піднялася на один рядок і нині 117-та в рейтингу. Катерина Байндль обвалилася на 18 позицій і тепер 151.
Рейтинг WTA
(оновлено 17 жовтня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10835
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|4555
|3 (3)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|3796
|4 (5)
|Арина Соболенко
|3515
|5 (6)
|Джессіка Пегула (США)
|3417
|6 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3346
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3082
|8 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|3010
|9 (9)
|Сімона Халеп (Румунія)
|2960
|10 (10)
|Каролін Гарсія (Франція)
|2924
|43 (45)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1141
|58 (56)
|Марта Костюк (Україна)
|970
|98 (97)
|Леся Цуренко (Україна)
|674
|99 (95)
|Даяна Ястремська (Україна)
|673
|116 (117)
|Дар'я Снігур (Україна)
|555
|151 (133)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|
417
|230 (164)
|Еліна Світоліна (Україна)
|269
|322 (325)
|Катеріна Завацька (Україна)
|179
|363 (369)
|Катерина Володько (Україна)
|146