Кутузова гідно відповіла Гасановій

Джерело - Чемпіон.

Російська тенісистка Анастасія Гасанова у 2013-2014 роках тренувалася в Одесі, проте після перемоги Революції гідності покинула країну та повернулася до росії. 10 жовтня у себе в Інстаграмі Гасанова випустила відео з реакцією на вибухи на кримському мості, в якому повторювала основні наративи російської пропаганди.

Колишня українська тенісистка, а нині тренер Вікторія Кутузова у себе в Інстаграмі записала 9-хвилинне відео, в якому пройшлась по Гасановій та її твердженнях: