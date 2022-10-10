Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.

Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли свої місця у рейтингу та залишилися на 45-му й 56-му рядках відповідно.

Решта українок з топ-200 мінімально опустилися в рейтингу. По дві позиції втратили Даяна Ястремська та Леся Цуренко, які наразі посідають 94-те й 97-ме місця. Так само на два рядки опустилися Дар'я Снігур (117) та Катерина Байндль (133).

Рейтинг WTA

(оновлено 10 жовтня 2022 року)



