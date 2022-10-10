Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.
Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли свої місця у рейтингу та залишилися на 45-му й 56-му рядках відповідно.
Решта українок з топ-200 мінімально опустилися в рейтингу. По дві позиції втратили Даяна Ястремська та Леся Цуренко, які наразі посідають 94-те й 97-ме місця. Так само на два рядки опустилися Дар'я Снігур (117) та Катерина Байндль (133).
Рейтинг WTA
(оновлено 10 жовтня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10485
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|4885
|3 (3)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4010
|4 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|3934
|5 (5)
|Арина Соболенко
|3470
|6 (6)
|Джессіка Пегула (США)
|3447
|7 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3355
|8 (8)
|Корі Гауфф (США)
|3047
|9 (9)
|Сімона Халеп (Румунія)
|3025
|10 (10)
|Каролін Гарсія (Франція)
|2930
|45 (45)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1091
|56 (56)
|Марта Костюк (Україна)
|975
|94 (92)
|Даяна Ястремська (Україна)
|678
|97 (95)
|Леся Цуренко (Україна)
|674
|117 (115)
|Дар'я Снігур (Україна)
|560
|133 (131)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|
462
|164 (161)
|Еліна Світоліна (Україна)
|389
|325 (326)
|Катеріна Завацька (Україна)
|180
|369 (369)
|Катерина Володько (Україна)
|145