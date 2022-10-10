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Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції

Сьогодні 11:07 247206
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.

Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли свої місця у рейтингу та залишилися на 45-му й 56-му рядках відповідно.

Решта українок з топ-200 мінімально опустилися в рейтингу. По дві позиції втратили Даяна Ястремська та Леся Цуренко, які наразі посідають 94-те й 97-ме місця. Так само на два рядки опустилися Дар'я Снігур (117) та Катерина Байндль (133).

Рейтинг WTA

(оновлено 10  жовтня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10485
2 (2) Он Жабер (Туніс) 4885
3 (3) Анетт Контавейт (Естонія) 4010
4 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 3934
5 (5) Арина Соболенко 3470
6 (6) Джессіка Пегула (США) 3447
7 (7) Марія Саккарі (Греція) 3355
8 (8) Корі Гауфф (США) 3047
9 (9) Сімона Халеп (Румунія) 3025
10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 2930
45 (45) Ангеліна Калініна (Україна) 1091
56 (56) Марта Костюк (Україна) 975
94 (92) Даяна Ястремська (Україна) 678
97 (95) Леся Цуренко (Україна) 674
117 (115) Дар'я Снігур (Україна) 560
133 (131) Катерина Байндл (Козлова) (Україна)

462
164 (161) Еліна Світоліна (Україна) 389
325 (326) Катеріна Завацька (Україна) 180
369 (369) Катерина Володько (Україна) 145
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