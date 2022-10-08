Байндль поступилась у кваліфікації турніру у Румунії

Катерина Байндль вилетіла з кваліфікації Transylvania Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (131) програла бельгійці Ісалін Бонавантюр (122) у першому раунді кваліфікації на WTA 250 в Клуж-Напоці.

Українська тенісистка провела на корті трохи більше двох годин і за цей час тричі подала навиліт, припустившись п'яти подвійних помилок, зробила п'ять брейків і програла сім геймів на своїй подачі.

Transylvania Open - WTA 250

Клуж-Напока, Румунія

Хард (зал)

Призовий фонд - $251,750

Кваліфікація, Перше коло

08 жовтня

Ісалін Бонавантюр - Катерина Байндль 6:7 (3), 6:4, 6:4

Раніше Калініна та Костюк дізналися суперниць на турніру у Румунії.