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Байндль поступилась у кваліфікації турніру у Румунії

Сьогодні 22:10 137 0
Катерина Байндль вилетіла з кваліфікації Transylvania Open
Байндль поступилась у кваліфікації турніру у Румунії
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (131) програла бельгійці Ісалін Бонавантюр (122) у першому раунді кваліфікації на WTA 250 в Клуж-Напоці.

Українська тенісистка провела на корті трохи більше двох годин і за цей час тричі подала навиліт, припустившись п'яти подвійних помилок, зробила п'ять брейків і програла сім геймів на своїй подачі.

Transylvania Open - WTA 250 
Клуж-Напока, Румунія
Хард (зал) 
Призовий фонд - $251,750
Кваліфікація, Перше коло
08 жовтня

Ісалін Бонавантюр - Катерина Байндль 6:7 (3), 6:4, 6:4

Раніше Калініна та Костюк дізналися суперниць на турніру у Румунії.

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