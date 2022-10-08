Байндль поступилась у кваліфікації турніру у Румунії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (131) програла бельгійці Ісалін Бонавантюр (122) у першому раунді кваліфікації на WTA 250 в Клуж-Напоці.
Українська тенісистка провела на корті трохи більше двох годин і за цей час тричі подала навиліт, припустившись п'яти подвійних помилок, зробила п'ять брейків і програла сім геймів на своїй подачі.
Transylvania Open - WTA 250
Клуж-Напока, Румунія
Хард (зал)
Призовий фонд - $251,750
Кваліфікація, Перше коло
08 жовтня
Ісалін Бонавантюр - Катерина Байндль 6:7 (3), 6:4, 6:4
Раніше Калініна та Костюк дізналися суперниць на турніру у Румунії.