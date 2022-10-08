Калініна та Костюк дізналися суперниць на турніру у Румунії

Стали відомі суперниці українок

Українські тенісистки Ангеліна Калініна (45), Марта Костюк (53) та Даяна Ястремська (92) зіграють в основній сітці турніру серії WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія).

Ангеліна зустрінеться з володаркою WC Ежені Бушар (Канада, WTA 503). Зазначимо, що Калініна є другою сіяною турніру.

Марта у 1/16 фіналу зіграє з Жасмін Паоліні (Італія, WTA 76). Костюк посіяна під шостим номером.

Також після відмови Вікторії Голубич (Швейцарія, WTA 80) в основу потрапила Даяна Ястремська, яка спочатку мала зіграти з Габріелою Лі (Румунія, WTA 142). Тепер українка чекає на суперницю, яка має пройти сито кваліфікації.