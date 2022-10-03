Сачко з перемоги розпочав турнір у Франції

Джерело - Чемпіон.
Друга "ракетка" України Віталій Сачко пробився до другого кола турніру АТР серії Challenger - Open de Vendée - у Муйрон-ле-Каптіф.
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На старті змагань Сачко обіграв француза Артура Філя. Матч тривав понад дві години.
Місце у чвертьфіналі змагань Сачко розіграє з переможцем поєдинку між посіяним під 7-м номером Норбертом Гомошем зі Словаччини та французом Антуаном Еско
Open de Vendée - ATP Challenger Tour 90
Муйрон-ле-Каптіф (Франція)
Хард (зал)
Призовий фонд - €67,960
Перше коло, 03 жовтня
Віталій Сачко - Артур Філь 7:5, 7:5