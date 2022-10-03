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Сачко з перемоги розпочав турнір у Франції

Сьогодні 21:29 138 0
Сачко вийшов до 1/8 фіналу турніру ATP серії Challenger у Франції
Сачко з перемоги розпочав турнір у Франції
Фото - gettyimages
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Друга "ракетка" України Віталій Сачко пробився до другого кола турніру АТР серії Challenger - Open de Vendée - у Муйрон-ле-Каптіф.

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На старті змагань Сачко обіграв француза Артура Філя. Матч тривав понад дві години.

Місце у чвертьфіналі змагань Сачко розіграє з переможцем поєдинку між посіяним під 7-м номером Норбертом Гомошем зі Словаччини та французом Антуаном Еско

Open de Vendée - ATP Challenger Tour 90
Муйрон-ле-Каптіф (Франція)
Хард (зал) 
Призовий фонд - €67,960
Перше коло, 03 жовтня

Віталій Сачко - Артур Філь 7:5, 7:5

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