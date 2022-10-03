Джерело - Чемпіон.
Перша "ракетка" України Олексій Крутих достроково завершив виступ на турнірі АТР серії Challenger - Alicante Ferrero в Аліканте.
Актуально: Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України
У першому колі основної сітки одиночного розряду Крутих у трьох сетах поступився італійцю Сальваторе Карузо.
Тенісисти провели на корті понад дві години.
Alicante Ferrero Challenger - ATP Challenger Tour 80
Аліканте, Іспанія
Хард
Призовий фонд - €67,960
Перше коло, 03 жовтня
Сальваторе Карузо - Олексій Крутих 7:5, 1:6, 6:3