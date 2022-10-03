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Крутих поступився на старті турніру в Іспанії

Сьогодні 20:38 149 0
Українець поступився у матчі першого кола
Крутих поступився на старті турніру в Іспанії
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Олексій Крутих достроково завершив виступ на турнірі АТР серії Challenger - Alicante Ferrero в Аліканте.

Актуально: Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України

У першому колі основної сітки одиночного розряду Крутих у трьох сетах поступився італійцю Сальваторе Карузо.

Тенісисти провели на корті понад дві години.

Alicante Ferrero Challenger - ATP Challenger Tour 80
Аліканте, Іспанія
Хард
Призовий фонд - €67,960
Перше коло, 03 жовтня 

Сальваторе Карузо - Олексій Крутих 7:5, 1:6, 6:3

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