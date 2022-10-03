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Костюк про благодійність: Я бачу, що результати є, приємно бути корисною

Сьогодні 15:53 101 0
Костюк про благодійність: Я бачу, що результати є, приємно бути корисною
#Марта Костюк

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Марта Костюк (56) продовжує допомагати постраждалим від війни.

Про це вона розповіла порталу Великий теніс України.

"На жаль, через хворобу я була змушена знятися зі змагань в Остраві, але зараз я в Києві. Як віцепрезидент фонду "Постраждалі діти війни" допомагаю в отриманні вантажу за програмою ООН від Фонду Team4UA, якому велика подяка від мене. Надалі ми розширимо географію, куди буде доставка гуманітарної допомоги".

  Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні

"Процес тільки починається, але допомога вже надходить великими партіями досить швидко. У цю партію входить їжа: макарони, борошно, консерви, все необхідне. Я бачу, що результати є, приємно на це дивитися та бути частиною процесу, приємно бути корисною", - сказала Костюк.

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