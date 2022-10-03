Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.
Українка Ангеліна Калініна піднялася на 45-е місце та зберегла перший рядок у національному рейтингу.
Марта Костюк залишилася на 56-й позиції. Даяна Ястремська опустилася на 4 місця. Також 11 позицій втратила Леся Цуренко.
Рейтинг WTA
(оновлено 3 жовтня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10180
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|4885
|3 (4)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4010
|4 (3)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|3934
|5 (6)
|Арина Соболенко
|3470
|6 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|3447
|7 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3355
|8 (8)
|Корі Гауфф (США)
|3047
|9 (9)
|Сімона Халеп (Румунія)
|3025
|10 (10)
|Каролін Гарсія (Франція)
|2930
|45 (47)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1091
|56 (56)
|Марта Костюк (Україна)
|975
|92 (88)
|Даяна Ястремська (Україна)
|678
|95 (84)
|Леся Цуренко (Україна)
|674
|115 (110)
|Дар'я Снігур (Україна)
|560
|131 (124)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|
462
|161 (126)
|Еліна Світоліна (Україна)
|389
|326 (348)
|Катеріна Завацька (Україна)
|180
|369 (412)
|Валерія Страхова (Україна)
|145