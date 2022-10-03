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Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці

Сьогодні 09:25 246067
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.

Українка Ангеліна Калініна піднялася на 45-е місце та зберегла перший рядок у національному рейтингу.

Марта Костюк залишилася на 56-й позиції. Даяна Ястремська опустилася на 4 місця. Також 11 позицій втратила Леся Цуренко.

Рейтинг WTA

(оновлено 3 жовтня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10180
2 (2) Он Жабер (Туніс) 4885
3 (4) Анетт Контавейт (Естонія) 4010
4 (3) Паула Бадоса (Іспанія) 3934
5 (6) Арина Соболенко 3470
6 (5) Джессіка Пегула (США) 3447
7 (7) Марія Саккарі (Греція) 3355
8 (8) Корі Гауфф (США) 3047
9 (9) Сімона Халеп (Румунія) 3025
10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 2930
45 (47) Ангеліна Калініна (Україна) 1091
56 (56) Марта Костюк (Україна) 975
92 (88) Даяна Ястремська (Україна) 678
95 (84) Леся Цуренко (Україна) 674
115 (110) Дар'я Снігур (Україна) 560
131 (124) Катерина Байндл (Козлова) (Україна)

462
161 (126) Еліна Світоліна (Україна) 389
326 (348) Катеріна Завацька (Україна) 180
369 (412) Валерія Страхова (Україна) 145
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