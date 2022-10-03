Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.

Українка Ангеліна Калініна піднялася на 45-е місце та зберегла перший рядок у національному рейтингу.

Марта Костюк залишилася на 56-й позиції. Даяна Ястремська опустилася на 4 місця. Також 11 позицій втратила Леся Цуренко.

Рейтинг WTA

(оновлено 3 жовтня 2022 року)



