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Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Сьогодні 10:11 244837
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та іспанка Паула Бадоса.

Українка Ангеліна Калініна зберегла за собою 47 місце та перший рядок у національному рейтингу.

Леся Цуренко піднялась на 2 позиції також на один рядок покращила свій рейтинг Даяна Ястремська .

Рейтинг WTA

(оновлено 26 вересня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10180
2 (2) Он Жабер (Туніс) 5090
3 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 3934
4 (3) Анетт Контавейт (Естонія) 3860
5 (5) Джессіка Пегула (США) 3501
6 (7) Арина Соболенко 3470
7 (6) Марія Саккарі (Греція) 3176
8 (8) Корі Гауфф (США) 3047
9 (9) Сімона Халеп (Румунія) 3025
10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 2930
47 (47) Ангеліна Калініна (Україна) 1091
56 (56) Марта Костюк (Україна) 975
84 (86) Леся Цуренко (Україна) 721
88 (89) Даяна Ястремська (Україна) 707
110 (111) Дар'я Снігур (Україна) 589
124 (125) Катерина Байндл (Козлова) (Україна)

499
126 (127) Еліна Світоліна (Україна) 489
348 (348) Катеріна Завацька (Україна) 165
412 (419) Валерія Страхова (Україна) 122
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