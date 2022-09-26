Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та іспанка Паула Бадоса.

Українка Ангеліна Калініна зберегла за собою 47 місце та перший рядок у національному рейтингу.

Леся Цуренко піднялась на 2 позиції також на один рядок покращила свій рейтинг Даяна Ястремська .

Рейтинг WTA

(оновлено 26 вересня 2022 року)



