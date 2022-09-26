Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та іспанка Паула Бадоса.
Українка Ангеліна Калініна зберегла за собою 47 місце та перший рядок у національному рейтингу.
Леся Цуренко піднялась на 2 позиції також на один рядок покращила свій рейтинг Даяна Ястремська .
Рейтинг WTA
(оновлено 26 вересня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10180
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|5090
|3 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|3934
|4 (3)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|3860
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|3501
|6 (7)
|Арина Соболенко
|3470
|7 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|3176
|8 (8)
|Корі Гауфф (США)
|3047
|9 (9)
|Сімона Халеп (Румунія)
|3025
|10 (10)
|Каролін Гарсія (Франція)
|2930
|47 (47)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1091
|56 (56)
|Марта Костюк (Україна)
|975
|84 (86)
|Леся Цуренко (Україна)
|721
|88 (89)
|Даяна Ястремська (Україна)
|707
|110 (111)
|Дар'я Снігур (Україна)
|589
|124 (125)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|
499
|126 (127)
|Еліна Світоліна (Україна)
|489
|348 (348)
|Катеріна Завацька (Україна)
|165
|412 (419)
|Валерія Страхова (Україна)
|122