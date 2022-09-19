Ястремська зробить паузу у виступах через травму

Українка повідомила про пошкодження

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська пропустить найближчі змагання через травму.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Я планувала зіграти в Естонії та Остраві, але після декількох перевірок мого зап’ястя, з яким в мене були проблеми останні 10 днів, я вирішила повернутись до Одеси. Я планую взяти кілька днів, щоб мій доктор виконав необхідне лікування, після чого буде видно, куди рухатись далі..."

Ястремська поступилась Радукану на турнірі WTA