Головне
Алькарас переміг Рууда у фіналі US Open
Вчора 08:14 758
Ломаченко отримав наступного суперника
Вчора 21:35 848
Циганик: Що означає футболісти плавлять Луческу у Динамо?
Вчора 19:51 741
Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 18:00 983
Минай переміг Інгулець у 4 турі УПЛ
Вчора 16:55 481
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом
Вчора 16:07 9931 2
Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ
Вчора 15:03 447 1
Інгулець - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Вчора 15:00 711
Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ
Вчора 14:46 355
Яремчук - у команді тижня чемпіонату Бельгії за версією SofaScore
Вчора 13:47 578
Прямі трансляції

Ястремська поступилась Радукану на турнірі WTA у Словенії

Вчора 22:11 254 0
Українка не змогла дограти матч
Ястремська поступилась Радукану на турнірі WTA у Словенії
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (89) поступилась Еммі Радукану (83) з Великої Британії у першому колі турніру у Словенії.

Актуально: Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Українка відмовилась продовжувати матч у другому сеті за рахунку 3:5. 

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Українка 1 раз подала на виліт, допкстила 7 подвійних пмилок та використала 1 з 4 брейк-пойнтів.

Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA 250
Порторож, Словенія
Хард
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 12 вересня

Емма Радукану - Даяна Ястремська 6:2, 5:3 - відмова Ястремська

Раніше Костюк поступилась Александровій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом 9931 2
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 2396
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 241911
Гравці Динамо незадоволені рішенням Суркіса та Луческу, - журналіст Гравці Динамо незадоволені рішенням Суркіса та Луческу, - журналіст 30446 3
Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг 28702
Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО 4604
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 33233
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37343
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3434 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21365
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11433 2
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4026