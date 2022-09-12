Ястремська поступилась Радукану на турнірі WTA у Словенії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (89) поступилась Еммі Радукану (83) з Великої Британії у першому колі турніру у Словенії.
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Українка відмовилась продовжувати матч у другому сеті за рахунку 3:5.
Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Українка 1 раз подала на виліт, допкстила 7 подвійних пмилок та використала 1 з 4 брейк-пойнтів.
Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA 250
Порторож, Словенія
Хард
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 12 вересня
Емма Радукану - Даяна Ястремська 6:2, 5:3 - відмова Ястремська
Раніше Костюк поступилась Александровій.