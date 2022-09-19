Стаховський - про 24 лютого: Перша реакція дружини - знищити свій російський паспорт

Джерело - Чемпіон.
Дружина колишнього тенісиста Сергія Стаховського Анфіса хотіла порвати свій російський паспорт.
Про це заявив cам Стаховський.
"Вона мадярка, але у неї російський паспорт. Мені і у 2014-у році за це діставалося. Вона не пропутінська людина. Звісно, її перша реакція була знищити свій паспорт. Тому що вона не розуміла, як таке могло трапитися.
У неї вся родина у Угорщині, тому ми і живемо у Будапешті", - зазначив Стаховський.
Нагадаємо, що 36-річний Сергій Стаховський завершив кар'єру тенісиста у 2022 році. Весною пішов до ТрО для захисту України. У кар'єрі тенісиста найвище місце у АТР було 33-є (у 2011 році).