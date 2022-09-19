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Стаховський - про 24 лютого: Перша реакція дружини - знищити свій російський паспорт

Сьогодні 07:30 269 0
Сергій заявив, що Анфіса не зомбована
Стаховський - про 24 лютого: Перша реакція дружини - знищити свій російський паспорт
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Дружина колишнього тенісиста Сергія Стаховського Анфіса хотіла порвати свій російський паспорт.

Про це заявив cам Стаховський.

"Вона мадярка, але у неї російський паспорт. Мені і у 2014-у році за це діставалося. Вона не пропутінська людина. Звісно, її перша реакція була знищити свій паспорт. Тому що вона не розуміла, як таке могло трапитися.

У неї вся родина у Угорщині, тому ми і живемо у Будапешті", - зазначив Стаховський.

Нагадаємо, що 36-річний Сергій Стаховський завершив кар'єру тенісиста у 2022 році. Весною пішов до ТрО для захисту України. У кар'єрі тенісиста найвище місце у АТР було 33-є (у 2011 році).

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