Стаховський - про 24 лютого: Перша реакція дружини - знищити свій російський паспорт

Дружина колишнього тенісиста Сергія Стаховського Анфіса хотіла порвати свій російський паспорт.

Про це заявив cам Стаховський.

"Вона мадярка, але у неї російський паспорт. Мені і у 2014-у році за це діставалося. Вона не пропутінська людина. Звісно, її перша реакція була знищити свій паспорт. Тому що вона не розуміла, як таке могло трапитися.

У неї вся родина у Угорщині, тому ми і живемо у Будапешті", - зазначив Стаховський.